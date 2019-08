Ajax, ten Hag sorprende il Real: «Van De Beek resta con noi»

Ten Hag chiude le porte alla cessione di Van De Beek, obiettivo del Real Madrid: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dell’Ajax

Van De Beek al Real Madrid… anzi, no. Le dichiarazioni di ten Hag, tecnico dell’Ajax, nel corso della conferenza stampa che precede l’impegno contro il Paok, lascia spazio a ben poche interpretazioni.

Ecco le parole dell’allenatore: «Credo che Donny rimarrà all’Ajax in questa stagione. Per me è scontato, altrimenti sarei già stato avvertito della sua possibile partenza da Marc Overmars».