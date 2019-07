Ajax, Ziyech: «Siviglia? No, grazie. Aspetto l’offerta giusta»

Ziyech rifiuta la proposta del Siviglia: il fantasista dell’Ajax spiega i motivi della sua scelta e attende nuove offerte

Ai microfoni di Fox Sports, Ziyech spiega i motivi del suo “no” al Siviglia, disposto a rilevarlo dall’Ajax.

Ecco le motivazioni della stella marocchina: «Penso che il Siviglia sia allo stesso livello dell’Ajax e non cambierei questo club per niente. La squadra giusta non ha fatto ancora un’offerta, quindi per ora resto qui. Per andarmene da qui devo trovare un progetto che approvo completamente».