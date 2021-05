Lazio, Akpa Akpro: «Champions sempre un obiettivo, domani ancor di più»

Akpa Akpro ha presentato la gara di domani contro il Parma: ecco le parole del centrocampista della Lazio

Alla vigilia della gara tra Lazio e Parma, le parole di Akpa Akpro per il match program:

CHAMPIONS – «Sarà una partita importante, come tutte le altre. Questa però lo sara ancora di più perché veniamo dalla sconfitta contro la Fiorentina e vogliamo rialzarci subito. La qualificazione in Champions sarà sempre un obiettivo importante per la Lazio».

CRESCITA – «Ora ho più esperienza in Serie A e questo è importante, sono cresciuto piano piano con la squadra, prendendo più fiducia. Quando sono arrivato non conoscevo nessuno, mentre oggi ho un grande rapporto con tutti i miei compagni di squadra».

