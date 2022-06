Al-Khelaifi: «Mai parlato con Zidane. Il PSG dei lustrini è finito». Le dichiarazioni del presidente

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a Marca.

ZIDANE – «Addio Pochettino? Lo diremo al momento giusto. Voglio solo chiarire che Zidane mi piaceva come giocatore e mi piace come allenatore, ma non abbiamo mai parlato con lui né direttamente né indirettamente».

MBAPPE’ – «Ho rifiutato 180 milioni la scorsa estate perché sapevo che Kylian voleva restare. Lo conosco molto bene, so cosa vogliono lui e la sua famiglia, e non si muovono per soldi. Ha scelto di giocare qui per la sua città, il suo club e il suo paese, e per il progetto sportivo: lui pensa solo a giocare e a vincere»

Questo invece un estratto delle dichiarazioni rilasciate a Le Parisien.

«Forse dovremo cambiare anche slogan… Dream Bigger (sogna più in grande, ndr) va bene ma bisogna essere realisti. Non vogliamo più nomi appariscenti, bling-bling, è la fine dei lustrini che luccicano».