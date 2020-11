Alaba e il mancato rinnovo: «Ricevuto uno schiaffo dal Bayern Monaco»

David Alaba ha parlato del mancato accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco

Dal prossimo febbraio, David Alaba sarà libero di trovarsi una sistemazione a costo zero. Il difensore austriaco non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco e ha parlato della sua situazione ai microfoni della Bild.

«Prima del coronavirus, ho ricevuto diverse offerte per il rinnovo, ma non sono andate per il verso giusto. Mi è stato chiesto se volessi prendere parte a qualche scambio, è stato come ricevere uno schiaffo».