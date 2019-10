Albè, una vita con la Giana: torna in panchina a 69 anni

Mister Albè è stato chiamato ancora una volta per risollevare le sorti del club che milita in Serie C

Una storia bellissima, di quelle sempre più rare da trovare nel mondo del calcio. Cesare Albè ha 69 anni e di professione fa ancora l’allenatore. Lui è il mister della Giana es è il secondo tecnico italiano più anziano dopo Ventura.

La storia tra Albè e la sua squadra va avanti dal 1995 primo anno in cui arrivò sulla panchina della squadra di Gorgonzola. Sono passati anni, categorie, ma alla fine a risollevare le sorti del club ci ha sempre pensato lui. Ed è quello che sperano anche i tifosi del Giana, una salvezza anche quest’anno per rimanere in Serie C. Tutti si aggrappano ad Albè.