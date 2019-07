Albiol: «Il Villarreal mi seguiva da due anni. Napoli? Tornerò…»

Raul Albiol, ormai ex calciatore del Napoli, ha salutato il club partenopeo dopo la sua firma con il Villarreal

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex giocatore del Napoli, Raul Albiol, ha salutato il club e i tifosi partenopei parlando della sua avventura con la maglia azzurra. Ecco le sue parole dopo l’ufficialità con il Villarreal: «Qui ho trascorso 6 anni bellissimi e incredibili, mi sono sentito a casa e ringrazio tutti i tifosi per quello che mi hanno regalato. Ho vissuto stagioni fantastiche, peccato per lo Scudetto ma sono convinto che in questi anni si possa realizzare questo sogno.

Villarreal? Non avrei lasciato Napoli per nessun altro posto, mi seguivano ormai da due anni. Prossimo campionato? Il Napoli lotterà ancora con la Juventus, Ancelotti ora conosce meglio la squadra e i nuovi arrivi rinforzeranno la rosa».

«Sarri alla Juventus? Nel calcio non mi sorprende niente, sicuramente i tifosi del Napoli non lo accoglieranno bene ma sono scelte. Lasciare Napoli è stata dura ma è arrivato il momento di cambiare. Ringrazio ancora tutti e spero di tornare quando il Napoli vincerà lo Scudetto per festeggiare insieme. Grazie alla città ma anche alla società, al Presidente, al mister e ai compagni: porterò Napoli sempre nel cuore».