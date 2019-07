Alciato: «Buffon, dopo la Juve, potrebbe allenare una Nazionale»

Il futuro di Gigi Buffon potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il portiere vorrebbe allenare una Nazionale: ecco le parole di Alciato

Niente futuro da dirigente per Gigi Buffon? Il portiere è tornato alla Juve ma l’avventura potrebbe durare una sola stagione. A svelarlo è Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport.

«Buffon potrebbe giocare per un’altra stagione, poi farà le sue valutazioni. Uno dei suoi pensieri per il futuro è quello di allenare una Nazionale, quindi Gigi potrebbe anche non fare, almeno nell’immediato, il dirigente nella Juve».