Alderweireld Roma, Vertonghen: «Futuro di Toby? Non si sa mai…»

Alderweireld potrebbe lasciare i vice campioni d’Europa del Tottenham per vestire la maglia della Roma: il commento del compagno Vertonghen

Alderweireld alla Roma: Vertonghen ha parlato delle indiscrezioni sul futuro del suo connazionale, con cui gioca anche al Tottenham.

Ecco le sue parole riportate da Football London: «Il futuro di Alderweireld? Non si sa mai. Ho giocato davvero tanti anni insieme a lui. Come ho già detto in precedenza, non dipende da me, ma ora è qui e questo mi rende molto felice».