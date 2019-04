Siparietto di Alessia Marcuzzi durante Le Iene: oltre agli ex fidanzati calciatori (Simone Inzaghi e Carlo Cudicini), la conduttrice segnala anche una presenza… ingombrante

Tanti sono gli ex di Alessia Marcuzzi (almeno secondo le cronache rosa, quasi tutte del resto confermate), ma diciamo non tantissimi… Eppure la padrone di casa de Le Iene, nel corso di una siparietto allestito con il co-conduttore Nicola Savino qualche giorno fa, ha voluto un po’ giocare sulla propria fama di “appassionata” di calcio e – ancora meglio – di calciatori. Almeno due infatti sono gli ex giocatori con cui la bionda Alessia ha avuto una relazione: l’attuale tecnico della Lazio Simone Inzaghi (da cui ha avuto anche il primogenito Tommaso) e l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini.

A domanda diretta di Savino su chi fossero gli sportivi con cui aveva avuto una relazione e dovendo scegliere tra tre diverse opzioni (Inzaghi e Cudicini appunto, oltre a tutta la Curva della Nord Lazio), la Marcuzzi ha optato per la scelta, diciamo così, numericamente più abbondante. «Tutti e tre!», ha esclamato la showgirl romana mentre alle sue spalle campeggiava sullo schermo una foto dell’intera tifoseria biancoceleste intenta ad esporre uno striscione dal messaggio quantomani azzeccato: «Noi l’amiamo e per le combattiamo». Tanto vale riderci su.