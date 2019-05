Alessio su Conte: «Giusto allontanare la Roma. Inter? È un professionista»

Alessio, braccio destro di Conte alla Juventus e al Chelsea, ha espresso il suo parere sul futuro del suo collega

Angelo Alessio, vice di Antonio Conte alla Juventus e al Chelsea, ha parlato del futuro del suo amico, vicinissimo a un ritorno in Serie A. Il tecnico leccese a breve comunicherà la propria destinazione. Si parla di Inter ma anche di un clamoroso ritorno in bianconero, mentre la Roma è stata esclusa come opzione dal diretto interessato.

Ecco l’opinione di Alessio, che conosce bene l’ex CT della Nazionale italiana:«Antonio Conte è pronto a tornare in Italia. Roma? Le voci erano insistenti, giusto chiarire. Nei prossimi giorni si possono aprire nuove possibilità, in Italia o all’estero. Con la Juventus credo che i rapporti credo siano buoni. Ciò non esclude un approdo all’Inter. È un professionista».