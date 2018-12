Alex Sandro ancora bianconero! Ufficiale il rinnovo con la Juve

Alex Sandro ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2023

Alex Sandro ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Dopo i sussurri degli ultimi giorni è arrivata la tanto attesa ufficialità. Il brasiliano ha prolungato il sodalizio con il club bianconero fino al 2023. Ecco parte del comunicato ufficiale apparso sul sito della Vecchia Signora: «I tifosi possono stare certi di avere un giocatore che darà sempre il 100% per raggiungere la vittoria». Con queste parole, nel 2015, Lobo Silva Alex Sandro si presentava al popolo bianconero. E oggi, giornata nella quale annunciamo con soddisfazione che il nostro rapporto continuerà fino al 2023, possiamo dire che le sue parole sono state profetiche.»

Certificato di permanenza o stratagemma per avere più margine di manovra per un eventuale partenza a giugno? Questo non è ancora dato sapere. Certo è che se la Juve ci proverà fino in fondo per Marcelo, l’indiziato numero uno per lasciargli il posto è proprio il numero 12.