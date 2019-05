Alisson, incubo del Barcellona e re dei clean sheet in Champions

Il portiere del Liverpool ed ex Roma, Alisson è stato protagonista di una rimonta sul Barcellona per il secondo anno di fila

Il Liverpool si può godere la sua seconda finale di Champions consecutiva. Dopo la straordinaria ed inimmaginabile rimonta di ieri sera ad Anfield contro il Barcellona per 4-0, i Reds approdano in finale dopo incontreranno la vincente di Tottenham–Ajax. Protagonista della rimonta è il portiere ex Roma, Alisson. Il portiere dei Reds è diventato un vero incubo per i blaugrana.

Già l’anno scorso su infatti tra gli autori della rimonta della Roma ai danni del Barcellona ai quarti di Champions. Dopo il 4-1 dell’andata riuscì a mantenere infatti la porta inviolata nel 3-0 del ritorno all’Olimpico. Alisson si è dimostrato ancora una volta di essere re dei clean sheet, almeno in casa. In Champions ha mantenuto la porta inviolata per 10 volte su 12 incontri. Mentre fuori casa non è mai arrivato alcun clean sheet.