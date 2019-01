Ci sono anche le parate di Alisson fra i segreti del Liverpool di Jurgen Klopp che affronterà la sfida al vertice con il Manchester City di Guardiola da prima della classe in Premier League. Il portiere brasiliano, arrivato ai Reds in estate, ha subito soltanto 10 gol ad Anfield nell’anno solare 2018.

Ma appena 5 sono quelli presi difendendo la porta dei Reds: gli altri 5 sono infatti quelli subiti difendendo la porta della Roma nella gara di andata della Champions League 2017-18, che vide gli inglesi imporsi sui giallorossi con il punteggio di 5-2. Numeri monstre, quelli di Alisson da quando difende la porta del Liverpool, che accrescono i rimpianti dei tifosi giallorossi per la sua cessione la scorsa estate.

Alisson Becker conceded just 10 goals at Anfield in 2018.

5 of them he was playing for Roma 😂😂 pic.twitter.com/xYZrRQmzo3

