Psg, assalto ad Allan: pronta una maxi-offerta. Anche Draxler nel pacchetto?

Il Napoli può lasciar andare Allan. Il Psg è sulle tracce del brasiliano: dipenderà dall’offerta. Scambio con Draxler?

Il Napoli vuole rifondare la sua rosa e potrebbe lasciar andare numerosi titolari. Hamsik, Callejon e Mertens potrebbero proseguire la loro carriera altrove e il club azzurro potrebbe fare cassa anche con Allan. Il centrocampista brasiliano sta disputando un’altra grande stagione ed è stato convocato anche dalla nazionale verdeoro. Il giocatore azzurro ha grande visibilità e ha grande mercato. Secondo Sky Sport, il centrocampista è finito nel mirino del Psg e non è da escludere una sua cessione.

Il centrocampista brasiliano ha un valore di mercato che si aggira fra i 70 e gli 80 milioni di euro e se dovesse arrivare un’offerta del genere, il Napoli si fermerebbe a riflettere. Gli azzurri stanno trattando Almendra del Boca (l’Inter è in vantaggio) e Traoré dell’Empoli ma nell’affare potrebbe finire Julian Draxler, talento tedesco ex Wolfsburg, ora la Psg. Il giocatore brasiliano continua ad essere oggetto del desiderio del Paris Saint Germain. Attenzione dunque alla pista Allan-Psg: nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti. Difficile però una cessione del brasiliano a gennaio, probabile una trattativa impostata per il calciomercato estivo. Futuro in Francia con Neymar per Allan? Presto aggiornamenti.