Napoli-Psg: trattativa nella notte per Allan più sponsor Qatar Airways

Trattativa nella notte tra Psg e Napoli per Allan. Il club francese pronto a versare 100 milioni, sponsor compreso, nelle casse azzurre

Il Napoli può cedere Allan al Psg. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino del club parigino e può diventare il grande colpo del mercato di gennaio. Il Napoli non vorrebbe privarsi del suo instancabile motorino ma di fronte a un’offerta sui 100 milioni di euro è ‘costretto’ ad alzare le mani. Secondo Il Corriere dello Sport, la trattativa tra Napoli e Psg è andata avanti nella notte e i parigini si sono sensibilmente avvicinati alle richieste del presidente De Laurentiis.

In ballo, tra Napoli e Psg, non c’è solo il cartellino di Allan ma anche una sponsorizzazione con il marchio Qatar Airways, un accordo che fa salire la cifra sopra i 100 milioni. Ieri De Laurentiis e Al-Khelaifi si sarebbero incontrati a margine di una serata mondana (sfilata Armani) all’Hotel d’Evreux di Place Vandome. Le cifre che renderebbero possibile il passaggio al Paris: 50 milioni di euro per il cartellino e 60-70 milioni di sponsorizzazione attraverso il marchio Qatar Airways. Il Napoli ha già in mano il sostituto: ieri il blitz di Giuntoli ha portato all’accordo con il Villarreal per Fornals, classe ’96, 29 partite, 3 gol e 4 assist con il Villarreal: 28 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria.