San Siro trema. I tecnici, che comunque assicurano che la struttura sia stabile, hanno rilevato oscillazioni al terzo anello

Buttarlo giù o non buttarlo giù? La querelle tra comune di Milano, Inter e Milan va avanti ma, intanto, San Siro traballa. Il Meazza si muove, troppo. Questa la notizia di oggi. Le “oscillazioni anomale” del terzo anello hanno fatto ovviamente suonare l’allarme. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che le ondulazioni anomale sono state riscontrate durante Inter-Atalanta e tanto è bastato a consigliare alla Commissione di vigilanza del Comune verifiche immediate che, dicono, non hanno evidenziato particolari problemi.

Intanto San Siro, prossimo alla pensione causa costruzione nuovo e modernissimo stadio, è sotto osservazione perché si muove, vibra e ha oscillazioni anche di cinque centimetri. Ma non è una novità. La casa di Inter e Milan, infatti, fa le bizze da un pezzo e certi movimenti di bacino erano stati riscontrati già nel 2003 durante i concerti di Vasco. Allora i tecnici rilevarono ondeggiamenti di 5,2 centimetri. Due centimetri e sei a sinistra, due centimetri e sei a destra. Sempre per un concerto, questa volta un anno dopo per gli U2, la Procura pensò bene di chiudere due gradoni del secondo anello per incolumità pubblica. Insomma, alla Scala del calcio si può andare, ma è meglio restare seduti e ordinati. Per ora.