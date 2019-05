Allegri punta Icardi. Se rimane il tecnico, l’ipotesi scambio con Dybala potrebbe prendere piede

Max Allegri ha speso parole al miele per il centravanti dell’Inter, Maurito Icardi, alla vigilia del derby della Mole. Nel frattempo, l’incontro definitivo tra Allegri e società è imminente per decidere il futuro della panchina bianconera.

Nel frattempo, sembra già pronta la lista della spesa della Juventus in vista della prossima stagione. E tra i nomi papabili c’è quello di Mauro Icardi, in possibile rottura con l’Inter. E in caso di permanenza di Allegri, la Juventus punterebbe forte proprio su di lui. Magari con ipotesi scambio con Dybala, ormai scontento a Torino.