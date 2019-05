Ambra Angiolini ha chiuso i suoi profili social dopo l’addio di Allegri alla Juve: scelta mirata o definitiva?

Dopo l’addio Massimiliano Allegri alla Juve, la sua compagna Ambra Angiolini ha chiuso i suoi profili social. Decisione, quella dell’attrice, che ha spiazzato un po’ tutti nel mondo del web.

Non si capisce se la compagna del tecnico livornese l’abbia fatto per evitare l’ondata di insulti (come fece per lo stesso motivo la figlia di Allegri, Valentina) o se sia solo una decisione momentanea.