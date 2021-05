Allegri bis, la reazione di Cristiano Ronaldo: ora spera nel PSG

Come ha reagito Cristiano Ronaldo al ritorno alla Juventus di Allegri? Il portoghese si starebbe guardando attorno

Non è difficile immaginare come Cristiano Ronaldo abbia preso la notizia del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Di certo non ha fatto i salti di gioia visto che con lui alla Juventus ha vissuto la stagione meno prolifica in Italia (28 gol in 43 partite). CR7 non è mai stato entusiasta del gioco di Allegri, perché troppo poco offensivo. L’arrivo di Max potrebbe spingerlo lontano dalla Juve, anche se in questo momento le destinazioni Real e United sono bloccate. Mendes sta lavorando sul PSG: in caso di addio di Mbappé i parigini non avrebbero problemi economici nell’accogliere Cristiano. E in bianconero potrebbe tornare di moda Icardi… Lo scrive Gazzetta.