Max il gestore: Allegri, i big e la ricetta perfetta. E anche Ronaldo lo promuove

La Juventus si gode la crescita di mister Massimiliano Allegri, Dagli screzi con i big al Milan alla maturità bianconera

Anche gli allenatori possono crescere, maturare e migliorare. Giorno dopo giorno. I risultati più evidenti si possono vedere sui calciatori ma anche i tecnici possono crescere di pari passo con il gruppo. E’ il caso di MassimilianoAllegri, sempre più tecnico ‘gestore’. Dagli screzi avuti con i big del Milan è cresciuto tanto, lo sottolineano i suoi ex calciatori e lo testimoniano i risultati ottenuti con la Juventus. Max dà grande va­lore alla prudenza, loda l’at­tenzione difensiva della scuola italiana e non è il tipo da esporsi a rischi inutili e ama i campioni. Ne ha allenati tanti nel corso della sua carriera: da Ibrahimovic a Ronaldinho, da Buffon a Tevez passando per Cassano e Inzaghi. Pirlo, Gattuso, Nesta e lo stesso Ibra, nel corso della loro avventura rossonera, criticarono il tecnico capace di vincere uno Scudetto nei suoi 3 anni e mezzo al Milan (quel trionfo rimane l’ultimo successo in campionato dei rossoneri).

Max ha imparato dagli errori, è uomo saggio e di grande equilibrio e si è fatto amare dai campioni bianconeri (qualche screzio in passato soprattutto con LeonardoBonucci, andato al Milan ma tornato alla base dopo un solo anno). Anche da CristianoRonaldo che lo ha esaltato: «E’ molto professionale, serio, un ottimo allenatore, un tipo molto divertente una delle migliori qualità è che parla diretto, fa i nomi. Non capita che dica qualcosa e la gente si chieda a chi si riferisce. Una volta ha detto a uno di noi: “Non dribblare, il tuo lavoro è correre e passare”. È molto onesto. Ti viene da pensare “oh questo non può dirlo”, però lui lo dice. E poi sorride, ti abbraccia, è molto intelligente, professionale e divertente allo stesso tempo».