Paperone Allegri: pronto un super-rinnovo per blindare Max

La Juventus vuole blindare Max Allegri, corteggiato da United e Real. Pronto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione

Tutti pazzi per Max Allegri! Il tecnico della Juventus è corteggiato da Manchester United e Real Madrid, due club pronti a rifondare dopo i fallimenti di questa stagione, ma la Juventus non vorrebbe perdere il proprio allenatore ed è pronta a rilanciare. Inglesi e spagnoli sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti ma anche la Juve è disposta a un sacrificio economico importante per blindare Max. Anche il Psg è pronto a far follie ma i parigini primi hanno bisogno di valutare l’operato di Tuchel.

Allegri ha un ottimo rapporto con Fabio Paratici e proprio il rapporto con l’uomo mercato bianconero è la chiave di lettura più significativa. La Juve di solito non lascia gli allenatori in scadenza, quindi ci sta che nei prossimi mesi o magari già nelle prossime settimane si possa studiare un prolungamento dal 2020 al 2021. Con ritocco ulteriore dell’ingaggio, magari fino alla doppia cifra bonus e non bonus, che porterebbero Max ad essere l’allenatore più pagato di sempre. La Juve dunque prepara un maxi rinnovo per Max: pronto un contratto da 10 milioni a stagione per scacciare via i cattivi pensieri e le possibili tentazioni!