Previsto un incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli per pianificare il futuro: la conferma del tecnico sulla panchina della Juventus appare oggi meno sicura

Subito dopo la sconfitta rimediata con l’Ajax settimana scorsa e l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, Massimiliano Allegri si era immediatamente affrettato a confermare la propria volontà di rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Alle parole del tecnico poi avevano fatto eco quelle del presidente Andrea Agnelli, che aveva a sua volta confermato l’allenatore sulla panchina juventina per un altro anno almeno. Pareva insomma scontata la permanenza di Allegri a Torino anche se, in verità, negli ultimi giorni qualcosa sarebbe cambiato e, come riporta il Corriere dello Sport, è comunque previsto un incontro chiarificatore tra le parti nei prossimi dieci giorni per comprendere meglio i progetti in vista del 2019/2020.

Che Allegri rimanga alla Juve non è dunque più tanto sicuro per almeno un paio di ragioni, raccontano le indiscrezioni: da una parte le pressioni dei tifosi, che dopo la debacle con l’Ajax hanno continuato a chiedere a gran voce alla società l’esonero del tecnico. Dall’altra il rapporto sicuramente non ottimale dello stesso allenatore con alcuni dei suoi giocatori (non ultimo ieri anche il caso di Joao Cancelo) che potrebbe far propendere Agnelli verso ulteriori riflessioni. Dopo la gara con l’Inter di sabato tra i due è previsto un summit: con ogni probabilità si deciderà di andare ancora avanti insieme, ma soltanto a patto che vi sia la massima condivisione almeno degli obiettivi fondamentali (su tutti, la Champions League). Dovesse venir meno tale presupposto, le probabilità di divorzio salirebbero a dismisura.