Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Chelsea Juve, valida per la 5ª giornata di Champions League

Iniziata la conferenza stampa di Max Allegri in vista della sfida tra Chelsea e Juventus di domani sera. Match clou di Champions League e che vale tanto in ottica primo posta. I bianconeri vogliono bissare il successo dell’andata e guadagnarsi la prima posizione nel Girone. Ecco le parole dell’allenatore livornese:

PARTITA – «Domani ci giochiamo il primo posto con la squadra che è in testa in Premier ed ha vinto la Champions. Con Lukaku sviluppa caratteristiche diverse dei giocatori, senza di lui è più contropiedista. Dobbiamo fare una partita valida, per noi è un test importante»

