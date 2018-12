Allegri piace al Manchester United: pronta l’offerta

Massimiliano Allegri può rimpiazzare Mourinho sulla panchina del Manchester United. Partiti i primi contatti

Futuro in Inghilterra per Max Allegri? L’allenatore della Juventus, uno dei più vincenti della storia bianconera e uno degli allenatori più vincenti del nostro calcio, potrebbe andare via dopo 5 anni alla guida della Vecchia Signora. In estate il tecnico era finito nel mirino del Real Madrid per il dopo Zidane ma Max ha gentilmente declinato la proposta della società di Florentino Perez. In estate però le cose potrebbero cambiare. Max, che ha un contratto fino al 2020 con la Juventus, potrebbe lasciare per trovare ulteriori stimoli altrove.

Allegri è corteggiato dal Manchester United che è pronto a presentare un’offerta importante al tecnico juventino. Lo United vuole ripartire e rifondare dopo il fallimento Mourinho e prenderà un nuovo allenatore al termine della stagione per provare a costruire un nuovo ciclo. Solskjaer infatti è solo un traghettatore e a fine stagione, salvo sorprese, andrà via. La prima scelta dei Red Devils rimane Pochettino, attuale manager del Tottenham, ma attenzione alla pista Allegri. Dall’Inghilterra sono sicuri: lo United è pronto ad avviare i contatti con il tecnico della Juventus e a offrirgli un progetto molto importante. Max non ha mai chiuso le porte all’ipotesi estera. Staremo a vedere.