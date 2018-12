Allegri studia il piano Ronaldo: in panchina contro la Roma?

Massimiliano Allegri sta riflettendo: vuole preservare Cristiano Ronaldo e pensa in quale partita far riposare il portoghese

Roma, Atalanta, Sampdoria. Allegri l’ha assicurato nella conferenza stampa pre-derby: «Cristiano Ronaldo riposerà sicuramente in una partita tra Roma, Atalanta e Sampdoria». Resta solo da scoprire, a questo punto, quale sarà. Il portoghese fino a questo momento ha giocato trenta ore, (1819 minuti), e alla fine qualche segnale di stanchezza si è intravisto nelle movenze, nella minore precisione delle giocate e delle conclusioni e perfino in un filo di nervosismo che pare aver caratterizzato alcuni momenti delle ultime due partite, contro lo Young Boys e contro il Torino.

Gli errori sotto porta in Svizzera e certe giocate azzardate o difettose contro il Torino sono i segnali più evidente di una certa stanchezza del numero sette bianconero che fino a questo punto della sua stagione ha saltato solo una partita su 22, per altro contro la sua volontà. Allegri quindi riflette su quando sarà il caso di abbassare i giri del suo formidabile motore e farlo accomodare in panchina. Le opzioni quindi sono: Roma in casa sabato, poi Atalanta il 26 dicembre a Bergamo (con tanto di ritiro nel giorno di Natale) e Sampdoria il 19 dicembre a mezzogiorno e mezza all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero probabilmente deciderà di farlo rifiatare nella sfida casalinga contro la Roma per poi averlo a pieno regime nella delicata trasferta di Bergamo.