Massimiliano Allegri e la Juventus non proseguiranno il loro rapporto insieme: ma il record fissato dal tecnico livornese ha dell’incredibile

La notizia del giorno è che Allegri e la Juventus non proseguiranno il loro rapporto il prossimo anno. Cinque anni bellissimi quelli del tecnico livornese sulla panchina bianconera conditi da 5 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Analizzando alcune statistiche, si può notare come il club bianconero si sta separando da uno dei tecnici più vincenti della sua storia. Basti pensare che Allegri è l’allenatore della Juventus con la più alta percentuale di vittorie nella storia del club in Serie A (75,5% con 142 successi in 188 partite).