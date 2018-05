Allegri e Sarri, futuro incerto: nuovo derby in Premier League?

Le voci sul Chelsea si fanno sempre più insistenti. Allegri e Sarri potrebbero dare vita ad un nuovo derby tutto italiano in Inghilterra?

Allegri e Sarri gemelli diversi. Il futuro di entrambi gli allenatori di Juventus e Napoli è tutt’ora incerto. Con la possibilità di vivere una nuova esperienza all’estero, qualora dovessero ascoltare le sirene di mercato che li vogliono entrambi contendersi un posto sulla panchina del Chelsea. Nel week-end che ha nuovamente sconvolto gli equilibri del campionato di Serie A, la Juventus vede il settimo Scudetto di fila. La vittoria per 2-3 sul campo dell’Inter e il ko 3-0 del Napoli con la Fiorentina avvicinano pesantemente i bianconeri alla vittoria del titolo. Sono 216 fin qui le panchine di Massimiliano Allegri in quattro stagioni alla guida della Juventus, con un bilancio più che positivo di 153 vittorie equivalente al 70,83% delle gare disputate, al netto di 35 pareggi e 28 sconfitte. Sette i titoli vinti dal tecnico livornese con la Juve, dopo l’arrivo nell’estate 2014: tre Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa. Ma il suo futuro, come quello del collega Sarri, è ancora tutto da scrivere.

Mentre la classifica vede i bianconeri di Allegri in cima con 88 punti, 4 in più del Napoli, si allontanano sempre più le possibilità di Sarri con il Napoli. La vittoria dello Scudetto lo avrebbe ‘costretto’ a restare per non deludere il suo popolo, ma il ritorno a 4 punti con 3 giornate da giocare riapre scenari di addio. De Laurentiis chiede una risposta definitiva al tecnico che aveva rifiutato la proposta di rinnovo a 3,5 milioni netti a stagione. Il Napoli vuole programmare il futuro e vuole sapere se può farlo con Sarri. I favoriti, in caso di successione, rispondono ai nomi di Unal Emery e Paulo Fonseca, mentre in Italia piacciono Inzaghi e Gasperini. Idem per Allegri: entrambi gli allenatori sono attratti dalla sirene di Premier League, Chelsea e Arsenal per il livornese che potrebbe dare vita ad un derby tutto italiano con Sarri proprio per la successione di Conte sulla panchina dei Blues.