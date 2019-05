Allegri svela la scommessa con Galeone e Iaconi: «Galeone ha fatto un testamento, se andavo via dalla Juve toccava a me»

«Vi svelo una scommessa. Giovanni Galeone ha fatto un testamento della sua eredità, poi mi ha detto che se avessi lasciato la Juventus sarebbe stato mio. Andrea Iaconi, invece, l’avrebbe vinto se io fossi restato alla Juventus.Così appena ho saputo che la Juventus mi mandava, ho subito chiamato Galeone e gli ho detto che il testamento era mio. Ha una barca, altre cose, un po’ di robe ce l’ha».

Massimiliano Allegri non ha perso l’ironia, anche in un momento per lui triste, visto che si chiude il capitolo con la Juventus durato ben cinque anni. Il tecnico livornese ha raccontato, tra il serio e il faceto, un divertente aneddoto in conferenza stampa riguardante il suo maestro Giovanni Galeone.