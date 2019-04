L’Ajax ha inflitto una dura lezione alla Juve di Allegri: all’Allianz sono bastati solo 12 tocchi per arrivare in porta – VIDEO

«Sono contento di quelli che fanno il calcio spettacolo, per me lo spettacolo lo si va a vedere al circo». Sono queste le parole usate un anno fa da Massimiliano Allegri per lanciare una frecciatina a Maurizio Sarri. L’anno scorso, infatti, la squadra del tecnico del Chelsea incantava tutta Europa per il suo gioco ed era in lotta per lo Scudetto con la Juventus. Ieri sera però, le parole si sono rigirate contro lo stesso Allegri.

L’Ajax ha dimostrato che si può vincere giocando bene. Il bel calcio può aiutare a vincere contro gli avversari. Viceversa, giocare male non significa sempre vincere. E l’Ajax all’Allianz ha fatto vedere proprio questo. Emblematica è l’azione che ha portato alla porta la squadra di Ten Hag. In 12 tocchi sono riusciti ad attraversare tutto il campo senza mai far toccare il pallone alla Juventus.