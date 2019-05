Allegri, turnover da record: 38 formazioni diverse in 38 partite 

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, scenderà in campo contro la Samp con la 38esima formazione diversa in 38 partite

Tra i tanti record messi a segno da Massimiliano Allegri nell’arco della sua avventura con la Juventus, l’allenatore deI bianconeri ne ha trovato anche un altro riguardante i turnover. Il livornese, ha infatti riconfermato lo stesso undici titolare in solo 5 occasioni nell’arco di ben 190 partite di campionato.

Nelle restanti 185, l’allenatore della Juve non ha mai messo in campo gli stessi calciatori. Complici gli infortuni e le complicanze della stagione corrente, Max Allegri metterà in campo con la Samp la sua 38esima formazione in 38 partite diverse.