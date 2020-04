Allenamento al parco, Mourinho: «Ho sbagliato»

Il tecnico del Tottenham Mourinho si è scusato per aver concesso ai propri giocatori la possibilità di allenarsi in un parco pubblico

José Mourinho è finito nella bufera per aver autorizzato una sessione di allenamento in un parco pubblico di Londra, senza rispettare le disposizioni governative in merito all’emergenza Coronavirus.

Il tecnico del Tottenham si è immediatamente scusato: «Ho sbagliato a violare il protocollo del Governo, dobbiamo avere contatti solo con i membri della nostra famiglia. È fondamentale che tutti facciano la loro parte e seguano le disposizioni al fine di sostenere gli eroi del Servizio Sanitario Nazionale a salvare le vite».