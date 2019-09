Allenamento Hellas Verona: Di Carmine in gruppo dopo lo scontro

Allenamento per l’Hellas Verona. Samuel Di Carmine, coinvolto in uno scontro di gioco contro l’Udinese, si è allenato in gruppo

L’Hellas Verona scende in campo a Peschiera. I gialloblù si sono allenati agli ordini di Juric: dopo il riscaldamento, c’è stata una parte tecnica e successivamente una seduta dedicata al possesso palla e ai tiri in porta.

Si è allenato in gruppo Di Carmine, che era rimasto vittima in uno scontro di gioco contro l’Udinese, riportando quattro punti. Il giocatore ha partecipato alla seduta con un cerotto in testa.