Allenatore Barcellona, l’annuncio del presidente Bartomeu: ecco la decisione definitiva sulla panchina del tecnico Valverde

Il Barcellona non lascia, ma rilancia. E allora prosegue nel cammino insieme al tecnico Valverde, a dispetto delle voci che avevano preso piede negli ultimi giorni. Voci incentivate da un finale di stagione che ha portato in dote sì la Liga, ma anche due cocenti sconfitte con il Liverpool in Champions e con il Valencia in Copa del Rey.

Nonostante questo, però, il presidente Bartomeu in serata ha annunciato all’emittente radiofonica Cadena Ser di aver confermato Valverde alla guida tecnica dei blaugrana. Proprio nel giorno in cui, in Spagna, si era diffusa la notizia di un suo imminente esonero. Nulla di vero, il prossimo Barcellona sarà ancora nelle sue mani.