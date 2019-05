Allenatore Chievo: c’è un nuovo pretendente in caso di addio con Di Carlo

Allenatore Chievo: c’è un nuovo pretendente per la panchina dei clivensi, in caso di addio da parte di mister Di Carlo

Sono ore decisive per la panchina del Chievo nella prossima stagione. Decisive almeno per Di Carlo, tra ieri ed oggi a colloquio con il presidente Campedelli per schiarire le nubi sul suo futuro. Alla ricerca di una comunione d’intenti nonostante la retrocessione dei clivensi in Serie B.

In caso contrario, invece, la società è pronta a valutare due profili come quelli di Marcolini, reduce da una buona stagione con l’Albinoleffe, e di Italiano, nell’ultimo campionato a Trapani. Ma non solo. Perché nelle ultime ore si è fatta largo un’ulteriore e serissima candidatura: quella di Moreno Longo, nelle sue ultime esperienze sulla panchina della Pro Vercelli prima e del Frosinone poi.