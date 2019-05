Allenatore Chievo: in ribasso Di Carlo, sono tre le alternative

Allenatore Chievo: in ribasso le chance di conferma per Di Carlo, sono tre le alternative per la panchina dei clivensi

I lunghi silenzi non scalfiranno certo la reciproca stima tra Mimmo Di Carlo ed il presidente Campedelli. Ma, di sicuro, abbassano le possibilità che l’attuale tecnico del clivensi resti anche il prossimo anno sulla panchina del Chievo. L’incontro chiarificatore tra le parti non c’è ancora stato, e si registra una certa distanza di vedute a medio-breve termine.

Ecco perché, in casa scaligera, si continua ad aggiornare la lista dei possibili sostituti. Una lista che esordisce con il nome di Michele Marcolini, in evidenza quest’anno all’Albinoleffe, e prosegue con quello di Moreno Longo, in cerca di riscatto. Più defilato quello di Alessandro Nesta, ormai ex Perugia. Il nome nuovo, allora, è quello che conduce a Marco Baroni, prossimo a salutare il Frosinone. Nella lunga lista c’è anche lui.