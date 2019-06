Allenatore Fiorentina: Montella ai saluti, il sogno è Spalletti

Con molta probabilità il prossimo allenatore della Fiorentina non sarà Vincenzo Montella: il sogno di Commisso è Spalletti

Dopo 17 anni la Fiorentina sta per cambiare proprietà. Entro la fine di questa settimana ci sarà l’annuncio del cambio di guardia: i fratelli Della Valle salutano, al loro posto è pronto l’imprenditore Commisso. Il nuovo proprietario non dovrebbe apportare grosse modifiche all’interno dell’organigramma viola (ne parliamo QUI), discorso inverso per lo staff tecnico della prima squadra.

Sarebbe a serio rischio, infatti, la panchina di Montella: secondo La Repubblica, il sogno è Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter che lo ha sostituito con Conte. L’allenatore toscano accetterebbe di buon grado la panchina viola ma le richieste (alte) di ingaggio potrebbero stoppare sul nascere l’idea. In alternativa si fanno i nomi di Donadoni, Gattuso, Di Francesco, Ranieri e Rudi Garcia.