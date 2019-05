L’allenatore del Frosinone, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro

L’allenatore del Frosinone, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e della partita contro il Milan: «Andiamo a giocare in uno stadio importante contro una grandissima squadra in corsa per un obiettivo importante. Ci sarà molto pubblico e dobbiamo giocare col giusto piglio. Sarà difficile, ma vogliamo essere della partita: pensando non solo a difenderci, ma anche ad attaccare il Milan».

FUTURO – «Futuro? Mi incontrerò col presidente a fine campionato. Per ora si pensa a queste ultime due partite. Mi è dispiaciuto per Udine: non abbiamo fatto male ma siamo stati puniti dal punteggio. Vogliamo giocare al meglio queste ultime gare». Ha chiosato l’ex tecnico del Benevento.