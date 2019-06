Allenatore Frosinone, Nesta sempre più vicino: i dettagli della trattativa che porterebbero il campione del mondo sulla panchina dei ciociari

Ore decisive in casa Frosinone. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Maurizio Stirpe avrebbe rotto gli induci e contattato Alessandro Nesta per la panchina dei ciociari.

Nesta è reduce dall’esperienza al Perugia, avendo allenato precedentemente Montreal Impact e Miami Football. Contratto di due anni per lui, presentazione prevista per mercoledì alle 11:30. Un nome di impatto per la panchina del Frosinone.