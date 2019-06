Allenatore Frosinone, panchina tra Nesta e Grosso: lunedì la decisione 

Si nasconderebbe tra Nesta e Grosso il prossimo allenatore del Frosinone: la decisione definitiva arriverà lunedì

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la scelta del prossimo allenatore del Frosinone riguarderà Nesta e Grosso. Non ci sono altri nomi sul tavolo in questo momento. Il presidente Stirpe prenderà la sua decisione definitiva per lunedì.

Nelle prossime 48 ore si deciderà dunque il mercato e il futuro dei ciociari considerando che dall’allenatore passeranno le mosse per la prossima stagione di Serie B.