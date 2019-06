Allenatore Frosinone: spunta l’ipotesi Coppitelli

È ancora tutto da sciogliere il rebus allenatore in casa Frosinone: dopo il no di Caserta si sondano i nomi di Vecchi e Coppitelli

Il Frosinone ha incassato il rifiuto della Juve Stabia di liberare mister Fabio Caserta e ora si guarda attorno per decretare il dopo Baroni. Il presidente Stirpe si è preso qualche giorno in più per sciogliere le ultime riserve sul nome del successore, anche se ormai il cerchio si sta stringendo.

Alessandro Nesta in pole, più staccati Stefano Vecchi e Cristian Bucchi. Nelle ultime ore è iniziato a circolare anche il nome del mister della Primavera del Toro, Federico Coppitelli che giovedì ha conquistato la semifinale scudetto con il Toro.