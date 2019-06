Allenatore Genoa, domani incontro Prandelli-Preziosi

Nella giornata di domani è atteso il summit tra Prandelli e il presidente del Genoa, Preziosi, per parlare del futuro del tecnico

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, nella giornata di domani si deciderà il futuro di Cesare Prandelli.

Nelle scorse ore, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi è tornato in Italia e, entro 24 ore, incontrerà l’allenatore dei rossoblù per discutere del suo futuro. Prandelli è legato da un contratto che lo lega al Grifone anche per il prossimo anno. Ma un suo addio non è da escludere.