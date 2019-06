Allenatore Genoa, è la settimana decisiva: i due favoriti per la panchina

Allenatore Genoa, è la settimana decisiva per la decisione di Preziosi: ecco i due grandi favoriti per la panchina

Panchina Genoa, si decide. Perché a breve Preziosi rientrerà dalle vacanze e, allora, questa sarà la settimana decisiva. Innanzitutto, per fare chiarezza con Prandelli. In virtù della salvezza è scattato il rinnovo automatico per una stagione, ma le parti dovranno incontrarsi per capire le reciproche intenzioni.

In caso di esito negativo del vertice, il Grifone ha in testa due nomi. Il primo porta a Semplici, che non ha ancora firmato il rinnovo con la Spal ma pare in procinto di farlo. Il secondo, allora, è quello dell’ex Nicola e pare in questo momento il vero candidato in caso di addio da parte di Prandelli. Si profila in testa a testa a tinte rossoblù.