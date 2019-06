Allenatore Hellas Verona, accelerata attesa in settimana: i due candidati

Il Verona cerca il nuovo allenatore: Setti e il direttore sportivo accelerano i tempi. Ecco i nomi dei due candidati

Il Verona, promosso in Serie A, attende di sapere chi siederà sulla panchina per la prossima stagione. Un nodo complicato da sbrogliare, ma la volontà di Maurizio Setti e del direttore sportivo Tony D’amico, è quella di prendere una decisione in settimana.

Il motivo starebbe nella volontà della società di iniziare a programmare seriamente il Verona che affronterà il massimo campionato. A questo punto, le strade sono due: la conferma di Aglietti oppure virare su Ivan Juric, su cui ci sarebbe anche un accordo di massima.