Italia Under 21, è il giorno dell’addio per Gigi Di Biagio: il borsino dei successori all’indomani dell’eliminazione dagli Europei

Il giorno dopo l’eliminazione dagli Europei Under 21 di casa, l’amarezza per l’Italia è palpabile. Perché Francia-Romania è finita esattamente come tutti si aspettavano, in parità, senza nemmeno un tiro in porta per giunta. E perché questa mattina è attesa la conferenza stampa d’addio da parte di Di Biagio.

Il vano successo ai danni del Belgio, allora, ha rappresentato anche l’ultima recita dell’ex Inter sulla panchina degli azzurrini. Panchina pronta ora a passare di mano attraverso una soluzione interna: il grande favorito in seno alla Figc, infatti, risponde al nome di Alberico Evani. In seconda battuta il profilo di Paolo Nicolato, esaltante condottiero nella cavalcata dell’Italia fino alla semifinale del recente Mondiale Under 20, mentre non prende quota la suggestione che porta ad Andrea Pirlo.