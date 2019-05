Allenatore Juve, la pista Sarri si fa sempre più calda per il club bianconero: l’indizio arriva direttamente da Agnelli

Si stringe il cerchio intorno al nome del prossimo allenatore della Juve. Perché la stagione, anche quella europea, è ormai ad un passo dal celebrare la conclusione. Ed i bianconeri hanno fretta di iniziare a programmare la prossima annata.

Il profilo più quotato, in questo senso, resta sempre quello di Maurizio Sarri. Impegnato domani sera nella finale di Europa League tra il suo Chelsea e l’Arsenal. E proprio da questa partita arriva un indizio importante: il presidente bianconero Andrea Agnelli, infatti, sarà in tribuna a Baku per seguire di persona la sfida. E magari porre le basi per il futuro.