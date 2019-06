Per la panchina della Juventus Under 23, si fa strada l’ipotesi che porta a Fabio Pecchia: l’ex Verona potrebbe esser il nuovo allenatore

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus Under 23 non rinnoverà la panchina a Mauro Zironelli per la prossima stagione. Così come per la prima squadra, resterebbe quindi libero lo slot riguardante l’allenatore.

Chi dunque al suo posto? In caso di addio di Zironelli, si fa strada l’ipotesi che porta a Fabio Pecchia, ora impegnato col Giappone. Pecchia ha già lavorato con Filippo Fusco ds dell’Under 23, quando allenava il Verona.