Allenatore Lazio, anche un ex Juve tra i big incontrati da Lotito

Continua la telenovela allenatori in Serie A: ecco tutti i nomi che sarebbero stati fin qui contattati dal presidente della Lazio Lotito

Tiene banco in casa Lazio il futuro di Simone Inzaghi, un vero e proprio rebus. Se le parole di tutti fanno pensare alla volontà di proseguire insieme, i fatti non coincidono con quanto detto. A fine stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con Lotito che al momento non è contento di alcune prestazioni e dei difetti di gestione.

Come rivela la Repubblica, nel mirino del presidente biancoceleste c’è anche Rino Gattuso. Stimato tantissimo da Lotito e Tare, il tecnico calabrese piace anche alla Fiorentina ma non ha ancora firmato nulla. Non solo Rino, però: Lotito avrebbe incontrato due volte anche Allegri nella prima settimana di maggio.