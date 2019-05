Allenatore Milan, il club rossonero sfoglia la margherita per il dopo Gattuso: sono sette i nomi in lizza

L’incontro tra Gazidis e Gattuso andato in scena ieri sera ha sancito tra le parti una differenza di vedute non sanabile. Per questo motivo, il club rossonero si è subito messo al lavoro per individuare il profilo ideale in qualità di nuova guida tecnica della squadra. E la margherita da sfogliare, al momento, conta di ben sei petali.

Quello più grande porta al nome di Jardim, allenatore stimato e candidato numero uno anche e soprattutto in caso di approdo a Milano del direttore sportivo Campos. Ma non si tratta dell’unica pista estera: in lizza c’è anche un grande ex come Van Bommel. Tra i candidati italiani il più autorevole è al momento Simone Inzaghi, che pare aver chiuso il proprio ciclo alla Lazio. Ma restano in quota anche le opzioni che portano a Di Francesco e, in caso di addio alla Samp, a Giampaolo.

Ma i rossoneri osservano con attenzione anche gli sviluppi sul fronte Sarri, diviso in queste ore tra la finale di Europa League ed il pensiero Juve. E su quello Gasperini, combattuto tra la possibilità di restare all’Atalanta e quella di sbarcare alla Roma.