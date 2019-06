Allenatore Padova, il nome per la panchina arriva dalla Juve

Allenatore Padova, il nome per la panchina della prossima stagione arriva direttamente dalla Juve

Il Padova prova ad incastrare i tasselli. A partire, inevitabilmente, da quelli che combaciano con tutti gli altri. Perché sono diversi i nomi per sostituire Giorgio Zamuner alla casella del direttore sportivo, dopo la stagione negativa in Serie B. Ma tutti, a quanto pare, sono concordi su un nome.

Quello del possibile nuovo allenatore della squadra, un profilo con esperienza in Serie C. Vissuta quest’anno sull’importante panchina della Juventus Under 23. Si tratta infatti di Mauro Zironelli, che in questa stagione ha tenuto a battesimo l’esperienza della seconda squadra bianconera con una dignitosa salvezza.